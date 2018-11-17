تجديد حبس 7 متهمين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 7 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بـ"مكملين 2"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

ووجهت النيابة، للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية.