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برشلونة يفكر في ضم رابيو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:26 م
برشلونة يفكر في ضم رابيو
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الفجر الرياضي
 
يفكر نادي برشلونة في التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه في حال لم يُجدد رابيو عقده مع البي إس جي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، فسيكون من حق اللاعب التفاوض مع أي ناد يرغب في الانتقال له.


ويذكر أن  رابيو موقفه مثل موقف الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ومواطنه أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد والإسباني خوان ماتا حيث ستنتهي عقودهم مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2019.


وسبق لناديا ميلان ويوفنتوس الإيطاليين الاهتمام بالتعاقد مع رابيو.

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