"برنامج للتعامل مع التغيرات البيئة".. رسائل "السيسي" خلال مؤتمر التنوع البيولوجي

شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي، والتي تعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، العديد من الرسائل من بينها، وضع مصر دستورًا قويا للحفاظ على البيئة، والمطالبة ببرنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مؤتمر التنوع البيولوجي في دورته الـ14، والذي تستضيف فعالياته مدينة السلام شرم الشيخ، ناقلًا تحيات الشعب المصري للحاضرين









التنوع البيولوجي أهم قضية إنسانية

وقال الرئيس السيسي، إن أهم قضية إنسانية في العصر الحالي هي التنوع البيولوجي، التي توليها مصر أهمية كبيرة في التنمية المستدامة، موضحًا "لقد أدرك الإنسان منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المحيطة به ودورها في تحقيق الرخاء الذي يصبو إليه".

مصر وضعت دستورًا قويا للحفاظ على البيئة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وضعت دستورا قويا للحفاظ على البيئة، قائلاً: "نحن نرحب في مصر بالوفود الرسمية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي من الدول الأعضاء، وبكافة الشركاء الممثلين لطيف واسع من أصحاب المصلحة من غير الدول ومن منظمات المجتمع المدني، وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على مسئوليتنا المشتركة للعمل سويًا بفعالية وبشكل بناء من أجل صالح كوكبنا ورفاهية شعوبه".

المجتمع الدولي أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي

كما قال الرئيس السيسي، إن المجتمع الدولي أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، مضيفًا: "إننا مدعوون من الآن للعمل بشكل جاد لضمان استدامة التنوع البيولوجي الذي أسهم ولا يزال في ثراء كوكبنا ورفاهية البشرية جميعًا، ومن جانبنا فإن مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر ولضمان تحقيق أهدافه وعلى رأسها الحفاظ على التنوع البيولوجي لكوكب الأرض".

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه التنوع البيولوجي العديد من المخاطر، متابعًا "الدراسات العلمية تشير إلى أن استهلاك أكثر من مما تنتجه الطبيعة من موارد بنسبة 30%".





السيسي يطالب ببرنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية، قائلا ً: "يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي في داخل الأنظمة العالمية"، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون بين مختلف الشركاء للحفاظ على البيئة.



