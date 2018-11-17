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مقتل 40 مدنيا معظمهم نساء وأطفال في غارات للتحالف الدولي على دير الزور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:27 م
مقتل 40 مدنيا معظمهم نساء وأطفال في غارات للتحالف الدولي على دير الزور
غارات للتحالف - أرشيفية
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وكالات
 
قتل 40 مدنيا معظمهم نساء وأطفال جراء استهداف طائرات التحالف الدولي قرية البقعان التابعة لمدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في سوريا.

وقبل أيام أيضا، نفذ طيران التحالف غارات على قرية الشعفة في ريف دير الزور الشرقي، حيث أسفر القصف عن مقتل وجرح أكثر من 60 مدني.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية قولهم: "قتل وجرح 60 مدنيا، جراء غارة جوية أخرى قام بها التحالف الدولي على قرية الشعفة في ريف دير الزور الشرقي".

المزيد عن: مقتل 40 مدني غارات للتحالف الدولي سوريا ريف دير الزور التحالف الدولي اطفال ونساء
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