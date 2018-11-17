حجز محاكمة المتهمين بـ "أحداث شارع السودان" للنطق بالحكم 25 ديسمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفى توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث شارع السودان" للنطق بالحكم بجلسة 25 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وفي بداية الجلسة حضر دفاع المتهمين وصمم على الدفاع السابقة التي أبداها ودفع بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 10 لسنة 2014.

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام في خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات فضلاً عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.