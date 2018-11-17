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طارق خيري يحدد برنامج إعداد "سلة الأهلي"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:15 م
طارق خيري يحدد برنامج إعداد سلة الأهلي
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أحمد جمال
 
استقر طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على وضع برنامج لفترة إعداد مصغرة للفريق خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة.

وقرر خيري رفع الحمل البدني للاعبين، على أن يتم الترتيب لخوض عدد من المباريات الودية خلال الأيام القادمة للحفاظ على حساسية المباريات.

ويرغب المدير الفني للفريق في الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين بعد أن قدم مباريات قوية خلال المباريات الماضية في بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

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