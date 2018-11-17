نائب محافظ القليوبية: انتخابات المحليات قريبًا وأدعو الأحزاب للمشاركة الفعالة (صور)

أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، علي أهمية العمل الحزبي في مصر،مشيرة الي أن الأحزاب السياسية لها دور هام فهي تكمل دورها الدولة،مشيرة الى ان التطرف يبدء من الفراغ قائلة:"الشاب مش لاقى نفسه وبيكون عاوز يثبت نفسه"مؤكدا أن ذلك هو دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتعليم مضيفة انه لابد من تعليم مفهوم الهوية وتقبل رأى الآخر.



وأضافت أن دور الأحزاب عمل حراك في المجتمع وان الفرد له حقوق وعليه واجبات والتزامات وده دور الأحزاب،مشيرة الى ان مصر ليست فقيرة فى مواردة ولكن المشكلة عدم استغلالها صح وده فى العالم كله مش فى مصر فقط،مضيفة إلى أنه لابد من مراعاة السلوكيات وان الواقع اكبر من الشغل قائلة:"إحنا عاوزين نشتغل اسرع لكن المواطن مش مساعدنا والواقع اكبر من الشغل اللى بنشتغله".



وأشارت نائبة المحافظ علي هامش كلمتها خلال المؤتمر الذي عقده حزب المؤتمر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية تحت عنوان"لا للارهاب-لا للتطرف"، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومحمود عبدالعزيز مساعد رئيس الحزب لوسط الدلتا، والاعلامي سعيد نجيب أمين عام حزب المؤتمر بالمحافظة، وفاتن خربوش آمين المرأة بالحزب ومصطفي كمال الدين حسين وثريا الشيخ وجمال كوش أعضاء مجلس النواب والشيخ محمد نصار ممثل مديرية الأوقاف وعدد من القيادات بالمحافظة، إلى أن إنتخابات المحليات ستجري خلال شهور قليلة عقب إصدار القانون داعية الأحزاب الي المشاركة لتغيير مفاهيم الشباب معلنة عن ترحيبها بالتعامل مع حزب المؤتمر مضيفة اننا دولة متدينة من التراث الاول وكل واحد فينا بيعبد ربنا بالطريقة إللى هو عاوزها.