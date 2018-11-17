ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

3 صفقات نارية على رادار ليفربول في يناير

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
3 صفقات نارية على رادار ليفربول في يناير
طباعة
الفجر الرياضي
 
يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام 3 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق في يناير.


ويريد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة مع نادي مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.


وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس امستردام الهولندي واللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نادي نابولي الإيطالي.


أما ليفربول فيرغب في التخلص من البرازيلي فابينيو والكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ناثانيل كلاين والإنجليزي دومينيك سولانكي والبلجيكي ديفوك أوريجي والصربي لازار ماركوفيتش. 

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كلوب عثمان ديمبلي برشلونة الريدز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 12:10:00 PM