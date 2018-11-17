3 صفقات نارية على رادار ليفربول في يناير

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام 3 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف الفريق في يناير.









ويريد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل المنافسة مع نادي مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.









وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس امستردام الهولندي واللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نادي نابولي الإيطالي.









أما ليفربول فيرغب في التخلص من البرازيلي فابينيو والكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ناثانيل كلاين والإنجليزي دومينيك سولانكي والبلجيكي ديفوك أوريجي والصربي لازار ماركوفيتش.



