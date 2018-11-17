ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على مزايا Google Assistant الجديدة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
تعرف على مزايا Google Assistant الجديدة
طباعة
 
كشفت شركة "جوجل" عن مجموعة من المزايا الجديدة لمساعدها الشخصي Google Assistant، وفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، وهي:-

- ميزة إرسال رسائل عبر الهاتف إلى المكبر الصوتي أو الشاشات الذكية داخل المنزل.
- يمكن الآن للمستخدمين إرسال رسائل من الهاتف إلى المكبر الصوتي أو إلى الشاشات الذكية داخل المنزل
- إمكانية تلقي الرد على هذه الرسائل عبر الهاتف، وذلك من خلال إشعارات تظهر عبر نافذة منبثقة، إذ يتم تلقي الرد عبر الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية.
- ميزة مكبرات الصوت والشاشات الذكية التي تدعم مساعد جوجل الإفتراضي خلال الأسابيع القادمة.
- وفرت الشركة أيضا ميزة ضبط التنبيهات الخاصة بالمستخدم على المكبرات الصوتية الذكية بأسلوب ممتع يتضمن شخصيات متحركة شهيرة، التى تعمل على تحفيز المستخدم عند التنبيه لحدث محدد بأسلوب الشخصية التي تم اختيارها مع موسيقى.
المزيد عن: مساعد جوجل الشخصي مزايا جديدة مزايا التطبيق جوجل تكنولوجيا تقنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 12:10:00 PM