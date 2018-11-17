تعرف على مزايا Google Assistant الجديدة

كشفت شركة "جوجل" عن مجموعة من المزايا الجديدة لمساعدها الشخصي Google Assistant، وفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، وهي:-





- ميزة إرسال رسائل عبر الهاتف إلى المكبر الصوتي أو الشاشات الذكية داخل المنزل.

- يمكن الآن للمستخدمين إرسال رسائل من الهاتف إلى المكبر الصوتي أو إلى الشاشات الذكية داخل المنزل

- إمكانية تلقي الرد على هذه الرسائل عبر الهاتف، وذلك من خلال إشعارات تظهر عبر نافذة منبثقة، إذ يتم تلقي الرد عبر الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية.

- ميزة مكبرات الصوت والشاشات الذكية التي تدعم مساعد جوجل الإفتراضي خلال الأسابيع القادمة.

- وفرت الشركة أيضا ميزة ضبط التنبيهات الخاصة بالمستخدم على المكبرات الصوتية الذكية بأسلوب ممتع يتضمن شخصيات متحركة شهيرة، التى تعمل على تحفيز المستخدم عند التنبيه لحدث محدد بأسلوب الشخصية التي تم اختيارها مع موسيقى.