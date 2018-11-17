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إصابة مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
إصابة مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
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رحاب منيعم
 
أصيب مزارع فلسطيني بالرصاص، اليوم السبت، جراء إطلاق الاحتلال النار على مجموعة من المزارعين شرق قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات إسرائيلية.

وافادت مصادر محلية بإصابة مزارع برصاص الاحتلال في قدمه شرق المغازي، نقل على إثرها الى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي ذات السياق، توغلت عدة آليات وجرافات للاحتلال شرق دير البلح، وشرعت بأعمال تجريف في المكان.
المزيد عن: مزارع رصاص الاحتلال توغل اليات عسكرية
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