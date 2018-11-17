إصابة مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة



وافادت مصادر محلية بإصابة مزارع برصاص الاحتلال في قدمه شرق المغازي، نقل على إثرها الى مستشفى شهداء الأقصى.



وفي ذات السياق، توغلت عدة آليات وجرافات للاحتلال شرق دير البلح، وشرعت بأعمال تجريف في المكان.



أصيب مزارع فلسطيني بالرصاص، اليوم السبت، جراء إطلاق الاحتلال النار على مجموعة من المزارعين شرق قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات إسرائيلية.