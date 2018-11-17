أول طلب من "أجيري" بعد فوز مصر على تونس

طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، من مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تغيير فندق إقامته بالقاهرة إلى فندق أخر.

وعرض المدرب المكسيكي تحمل الفارق من جيبه الخاص وهو ما وافق عليه مسئولو الجبلاية وجاري اختيار فندق آخر خلال الساعات المقبلة بناء على طلب أجيري.





يذكر أن فاز منتخب مصر على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.



