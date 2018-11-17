تكريم محمود حميدة في مهرجان الرباط بالمغرب (صور)

افتتحت فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان الرباط لسينما المؤلف بلمملكة المغربية برئاسة السيد عبد الحق منطرش ومديرة المهرجان ملاك الدحموني وتم فيه تكريم النجم المصري محمود حميدة وذلك بعد أن صعد اﻷعلامي المصري عمرو زهران لتقديم النجم الكبير.





كما تم إيضا تكريم الفنانة المغربية الكبيرة راوية وصعدت لجنة التحكيم علي المسرح بقيادة المخرج اﻷثيوبي الكبير هايلي جيريما وتم عرض فيلم الافتتاح وهو الفيلم الياباني " مسألة عائلية" للمخرج الكوري " إيد هيروكازو" الحاصل علي سفعة مهرجان كان السينمائي الماضي.





ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان14 فيلم ضمن فقرات أفلام وثائقية وأفلام سينما العالم وتقام فاعليات المهرجان في الفترة ما بين 16 علي 22 نوفمبر الحالي.