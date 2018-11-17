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"معاريف": إسرائيل ساعدت تايوان ببناء برنامج نووي سري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
معاريف: إسرائيل ساعدت تايوان ببناء برنامج نووي سري
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رحاب منيعم
 
كشف معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، أن "إسرائيل" ساعدت بصورة سرية جهود تايوان لتطوير أسلحة غير تقليدية، على مدار عقدين من الزمن، وسعت تايوان حينذاك إلى تطوير أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وصواريخ بالستية بإمكانها حمل هذه الأسلحة، وفقا لصحيفة معاريف.

ووفقا لرئيس المعهد "ديفيد ألبرايت"، فإن تايوان عملت بصورة سرية على تطوير هذه الأسلحة بهدف ردع الصين، التي ترى بأن جزيرة تايوان تابعة لها، وفي نهاية المطاف، أرغمت الولايات المتحدة تايوان على وقف هذا المشروع.

وكانت الشخصية المركزية الإسرائيلية في هذا المشروع البروفيسور "دافيد أرنست برغمان"، وهو فيزيائي من معهد وايزمان ومن مؤسسي سلاح الفضاء في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية في الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن برغمان يوصف بأنه "أبو القنبلة النووية الإسرائيلية".
المزيد عن: مفاعل نووي تايوان اسلحة نووية اسرائيل
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