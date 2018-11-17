"الهلال الأحمر" ينظم العرس الجماعي الـ 9 في اليمن

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، العرس الجماعي التاسع بالمحافظات اليمنية المحررة والذي أقيم بمديرية المخا وهو الثاني في الساحل الغربي لليمن ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويستفيد منها 2400 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.





وتأتي المبادرة النوعية ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات خلال "عام زايد".





وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في اليمن برعايته ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.





وقال إن "المبادرة تؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية وظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي".





ولفت إلى أن الأعراس الجماعية من شأنها بث الأمل وإدخال السرور إلى نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يشعر بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم.





وبدوره، قال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي إن "العرس التاسع شهد مشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء اليمن وحضره وفد من الهيئة الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في مديرية المخا علاوة على أسر العرسان وأقاربهم".









وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكملت حتى الآن مراسم زواج 2000 شاب وشابة من مجموع العدد المستهدف بهذه المبادرة والمقدر بـ 2400 زيجة سيتم إنجازها خلال "عام زايد"، مشيراً إلى أن الزيجات المتبقية سيتم تنفيذها تباعاً.





ومن جانبه، أعرب مدير عام مديرية المخا سلطان عبدالله محمود، عن تقديره لرعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلسة الأعراس الجماعية، مؤكداً أن المبادرة الكريمة منه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب وتعزز مجالات الشراكة المجتمعية، مشيداً بمتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية المستمرة على الساحة اليمنية.





وعبر العرسان عن سعادتهم بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم ورسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة.



