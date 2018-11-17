المطلق للمصلين: تنفَّلوا بالمنزل ولا تُعطِّلوا الناس وتؤذوا جيران المساجد

حذَّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المصلين من مضايقة الناس وإيذائهم بإغلاق الطرق بسياراتهم عند المساجد بعد الصلوات مستشهدًا في هذا الصدد بقوله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينا}.





جاء ذلك في توجيه له حول هذا الموضوع بطلب من أحد المتصلين أمس في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام؛ إذ أكد أن الذين يأتون إلى المساجد ينبغي أن يكونوا من أحسن الناس أخلاقًا، وألا يعطلوا الناس.





وانتقد المطلق هذا السلوك قائلاً: بعض المصلين يأتي للصلاة متأخرًا، ويغلق الطريق على الناس بإيقاف سيارته، ويظل في المسجد بعد انتهاء الصلاة، ويطيل المكوث فيه متشاغلاً بأداء النوافل والذكر، بينما هو يعطل الناس في الخارج، ويثير غضبهم، ولا يخرج إلا وهم قد تضايقوا من تصرفه!





وأضاف المطلق: بعض المصلين يعيق جيران المسجد ربع ساعة أحيانًا متذرعًا بإطالة التسبيح أو أداء النوافل بعد أداء الصلاة.





داعيًا في المقابل إلى أداء صلاة النافلة في السيارة أو في المنزل لعظم أجرها؛ إذ ورد عن النبي ﷺ أن أداء صلاة النافلة في البيت بـ25 صلاة، والنافلة في المسجد بصلاة واحدة فقط!





واستدرك بقوله: لكن إذا جاء أحد المصلين وقد أقيمت الصلاة، وأوقف سيارته وصلى، ثم خرج بسرعة دون أن يتسبب في إغلاق الشارع أو تعطيل الناس، ولا يتسبب في إغضابهم ومضايقتهم، فلا بأس.







