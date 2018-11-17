الخطيب يجتمع بهيثم عرابي لحسم صفقات الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا اليوم مع هيثم عرابي لمناقشة ملف الصفقات التي يسعى النادي للتعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى بيبو لدعم الفريق الأول بصفقات قوية في يناير المقبل، عقب خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر ضم هيثم عرابي إلى لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر، عقب جلسته التي عقدها أول أمس الخميس.