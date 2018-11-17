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بعد قليل.. انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة الأقصر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:29 ص
بعد قليل.. انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة الأقصر
انقطاع الكهرباء
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طاهر الحساني
 
أعلن قطاع كهرباء الأقصر، فصل التغذية الكهربائية لعدد من المناطق بالمحافظة، بعد قليل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية على مكونات شبكة الجهد المتوسط ضمن برنامج الصيانة الدورية المكثف.

وأشار قطاع توزيع كهرباء الأقصر، إلى أن المناطق المقرر فصل التغذية عنها "منطقة نجع الطويل وتوابعها بالكامل، منطقة شارع معبد الكرنك بالكامل، منطقة أبو الجود وتوابعها بالكامل، جزء من منطقه الهليتون نطاق شمال مدينه الأقصر.

وأوضح أن الانقطاع سيبدأ من التاسعة حتى الثانية عشر ظهرًا، خلال اليوم السبت، وغدًا الأحد.

وناشد قطاع كهرباء الأقصر، المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل، مقدمًا خالص الاعتذار للمقيمين بتلك المناطق المتأثرة عن فصل التغذية.
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