رئيس الوزراء يشارك اليوم في الدورة الاستثنائية لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا يومي 17 و18 نوفمبر 2018م.





ومن المقرر مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والسفير المصري بإثيوبيا، في الوفد الرسمي المصري بالاجتماعات.





وكان قد غادر رئيس الوزراء القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس متوجها للعاصمة الاثيوبية أديس بابا.



