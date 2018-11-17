اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الدراما السينمائية والتليفزيونية في اتحاد كتاب مصر





تقيم شعبة السيناريو باتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد على مؤتمرًا تحت عنوان "دور الدراما السينمائية والتليفزيونية في منظومة المشروع الوطني لبناء الإنسان.. دورة السيناريست بشير الديك"، وذلك فى العاشرة من صباح اليوم السبت بمقر الاتحاد بمنطقة الزمالك.





يحضر المؤتمر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان والمخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى، والفنانين هادى الجيار وعفاف شعيب وأشرف عبد الغفور ونادية رشاد، وتحت رعاية الشاعر د.علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة,





ويشارك فى المؤتمر نخبة من المخرجين والممثلين وكتاب الدراما والسيناريو، كما سيتم تكريم عدد من المبدعين الكبار فى السينما والتليفزيون وهم: المخرج جلال الشرقاوي، الفنان د. أشرف زكي، وغيرهم من الأسماء اللامعة.



