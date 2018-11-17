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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 71 شخصا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:03 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 71 شخصا
حرائق كاليفورنيا
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وكالات
 
أفادت قناة "NBC  News" بأن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفعت الى 71 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين.

ونقلت القناة عن السلطات المحلية أن مساحة حريق "كامب" (Camp) الذي يجتاح شمال الولاية منذ الأسبوع الماضي تبلغ نحو 59 ألف هكتار، كما تمت إزالة الآلاف من المباني.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا أسفرت عن مصرع 63 شخصا وفقدان أكثر من 600.

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