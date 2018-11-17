اليوم.. انطلاق قافلة طبية شاملة بمركز الزينية في الأقصر

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، قافلة طبية شاملة، بمركز الزينية، شمال الأقصر.



وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه من المقرر انطلاق القافلة بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، التابعة لمركز الزينية بدءً من التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة يومين، وذلك في إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر بكافة المراكز والمدن.



وأوضح أن القافلة تشمل تخصصات الجلدية والعظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والاسنان والاطفال، على ان يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات واعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

