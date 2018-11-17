ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:24 ص
كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

ظهرت النجمة البريطانية الكبيرة كيت بلانشيت في أحدث جلسة تصوير لها بشوارع مدينة برشلونة، حيث كانت تجري جلسة تصوير لصالح ماركة جورجيو أرماني.

 

وظهرت كيت بأحد إطلالات الماركة الشهيرة، برداء أحمر لافت للأنظار، حيث كان يلتف حولها فريق عمل جلسة التصوير التي ستشمل فيديو دعائي قصير.

 

وكانت قد وقعت كيت بلانشيت عقدا لتمثل الوجه الإعلاني لماركة جورجيو أرماني لمدة عامين تشمل ظهورها بعدد من الإطلالات للماركة في الصيف والشتاء.

كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)
كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)
كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)
كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 7:40:01 AM