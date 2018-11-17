كيت بلانشيت تروج لماركة جورجيو أرماني (صور)

ظهرت النجمة البريطانية الكبيرة كيت بلانشيت في أحدث جلسة تصوير لها بشوارع مدينة برشلونة، حيث كانت تجري جلسة تصوير لصالح ماركة جورجيو أرماني.

وظهرت كيت بأحد إطلالات الماركة الشهيرة، برداء أحمر لافت للأنظار، حيث كان يلتف حولها فريق عمل جلسة التصوير التي ستشمل فيديو دعائي قصير.

وكانت قد وقعت كيت بلانشيت عقدا لتمثل الوجه الإعلاني لماركة جورجيو أرماني لمدة عامين تشمل ظهورها بعدد من الإطلالات للماركة في الصيف والشتاء.