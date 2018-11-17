بيتزي: سعيد بأداء لاعبي السعودية.. وهذه هي السلبية الوحيدة





أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي على سعادته بأداء الأخضر أمام المنتخب اليمني في المباراة الودية، التي أقيمت بين المنتخبين أمس الجمعة.





وقال بيتزي بعد المباراة: "كانت هناك سيطرة عالية في المباراة، حقيقة أنا سعيد بأداء اللاعبين والنتيجة على الرغم من أن هذه المباراة كانت مجرد إعداد لبطولة كأس الأمم الآسيوية".





وواصل: "على المستوى الفني، لم تكن هناك أي سلبيات، كوننا الفريق الذي سيطر على معظم مجريات المباراة، النقطة السلبية الوحيدة كانت إصابة ياسر الشهراني، والذي سنطمئن عليه أكثر من خلال الفحوصات".





وكانت مباراة السعودية واليمن انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد سجله اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية.





يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الأردني، يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ستُقام في مدينة عمان الأردنية.



