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خالد بن سلمان: لم أقترح على خاشقجي الذهاب إلى تركيا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
خالد بن سلمان: لم أقترح على خاشقجي الذهاب إلى تركيا
خالد بن سلمان
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نشر الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن تغريدة عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" غير صحيح.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن آخر تواصل له مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017، مؤكدًا أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.

وتابع الأمير قائلا: "إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأميركية كشف ما لديها.

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