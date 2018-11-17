على الهلباوي يشعل ساقية الصاوي بإعلانه عن تشجيعه للأهلي
السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:43 صمريم الشريف
قدم المطرب على الهلباوي، حفلًا بساقية الصاوي مساء أمس الجمعة، وسط عدد كبير من الحضور.
وغنى "الهلباوي" مجموعة كبيرة من الأناشيد الدينية فى الجزء الأول من الحفل احتفالا بقدوم المولد النبوي الشريف، وقدم أغاني آخرى ما بين عاطفية ووطنية فى الجزء الآخر من الحفل، مثل أغنية "مرسال حبيبى"، "بت لأبوها"، "ابعتلى جواب" وغيرها.
وأعلن الهلباوى خلال الحفل عن تشجيعه لنادى الأهلى، بعدما أخبره أحد الحضور بأنه زملكاوي، إلا أنه أكد له أنه يحب جمهوره من الزمالكاوية.
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