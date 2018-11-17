ربيع ياسين: أجيري رجل مباراة مصر وتونس

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق بأن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني هو نجم مباراة مصر وتونس التي فازت بها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.





وقال ياسين في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"كانت مبارتنا أمام مصر فيها ونجمها اليوم هو أجيري المدير الفني وكان له أدوار مع المنتخب اليوم".





واختتم ياسين تصريحاته قائلاً :"يسعدنا أن يتولى الخطيب رئاسة النادي وأتمنى شفاؤه وأن يقود الأهلي لمدة 4 سنوات المقبلة".