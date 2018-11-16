تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان الحياة الـ19 ببورسعيد (صور)

أقامت مؤسسة الحياه للصحافة والاعلام مهرجانها السنوي بمحافظة بورسعيد وعلى الرغم من تعرض المهرجان الذى يكرم نجوم الفن ويدعم المبدعين لظروف واعتذارات عديدة لاول مره بسبب رفض ادارة المهرجان سياسة لوي الزراع من قبل بعض الفنانين ورفضهم دفع باكيدج مادي مقابل الحضور رغم توفير اقامة 5نجوم وضيافة مميزة لكن ادارة المهرجان عافرت واصرت على اقامة المهرجان وبذلت الاعلامية الدكتورة صافى يونس..جبل الحياه.. مجهودا كبيرا.





لاحتواء الموقف اعتمادا على فنانين قديرين الامر الذى ادى لنجاح المهرجان بشكل ابهر الجميع حيث

حضر الحفل نخبة من نجوم الفن والاعلام والشخصيات العامة من بينهم النجمة عفاف شعيب التي قوبلت بعاصفة من التصفيق والنجم العالمي فؤاد شرف الدين بطل فيلم حرب كرموز والفنانة الجميلة عايدة رياض التي غنت ورقصت مع الجمهور على انغام السمسمية التراثية واشهرها البمبوطية..شيك شيك مرزوقة.. وتفاعل معها الحضور والفنان القدير سامي المغاوري والفنانة والاعلامية منى عبد الغني التي غنت بعد سنوات ياحبيبتي يامصر والحدود لفرقة الاصدقاء وغيرها من الاغاني ومن مسلسل رحيم النجم طارق عبد العزيز والنان القدير احمد كمال عن فيلم تراب الماس والمخرج المتميز رؤوف عبد العزيز عن مسلسل فوق السحاب وغنت مطربة بورسعيد الواعدة شهيرة اغنية امانه عليك امانه ونجم برنامج الاكيل ومسلسل ليالي اوجيني مراد مكرم والنجوم الشابة توني ماهر عن فوق السحاب وكريم سرور عن الاب الروحيوالمطربة رحاب صالح من ذ افويس والنجم عزت محمد والنجم المغني طارق شريف والاديبة فاطمة ناعوت ومن الاعلاميين سونيا الحبال واحمد عبد اللة والشاعر معتز عبد الموجود ونحبة من الشحصيات العامة.





الجدير بلذكر ان رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاستاذسميرعوض طلب الوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء قبل تكريم روح الشهيد احمدفوزي وطالب الجميعان يدعم بورسعيد سياحيا وابداعيا لانها تستخق وصرح الدكتور نبيل فرج المستشار والمحامي الدولي ورئيس نادي ليونز بورسعيد بكلمة رحب فيها بلحضور وانه يدعم كل نشاط يحترم تاريخ المدينة ويدعم مدينة بورسعيد وانهى رجل الاعمال حسن حاحا الاحتفالية باعلانه اطلاق مبادره..كلنا ايد واحدة يامصر لدعم الشباب والمبتكرين.