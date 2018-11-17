حسين هريدي: مستقبل الزراعة والحياة في مصر مصدرها أفريقيا









قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مستقبل مصر والحياة والزراعة في مصر مصدرها أفريقيا، وأفريقيا ينبغي أن تكون المحطة الرئيسية في محطات السياسة الخارجية المصرية.واضاف "هريدي"، خلال حواره على الفضائية "المصرية"، اليوم الجمعة، أن أفريقيا ليست كتلة واحدة، وإنما هناك شرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، لافتًا إلى أنه خلال الفترة من 2013-2014 تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، بالرغم من اننا دولة مؤسسة له.وتابع أن أول زيارة للرئيس السيسي نهاية 2014 كانت لحضور قمة إفريقية، ومصر عادت مرة أخرى إلى الأسس والمحاور الأساسية في السياسة الخارجية بالإنفتاح على إفريقيا في إطار إستراتيجية واضحة المعالم.