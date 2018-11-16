رانييري: سعيد للغاية بالعودة لمهد كرة القدم.. وهذا ما أريد تحقيقه مع فولهام

أكد الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني الجديد لفريق فولهام الإنجليزي، أنه سعيد للعودة لمهد كرة القدم (إنجلترا)، وكل تحدِ واجهه في مسيرته يعطيه الروح للقتال، وأنه يتذكر في بارما كان في نفس الحالة واستطاع البقاء، حيث أنه من المهم أن يقوم بالتغيير، ورغم أن فولهام استقبل العديد من الاهداف، وبالنسبة للايطاليين الأهم هو الخروج بشباك نظيفة.





وقال رانييري خلال تصريحات صحفية: "دائمًا ما اتطلع للنظر إلى الامام ، أعتقد أن لدينا لاعبين جيدين ، لكن يجب أن أختار اللاعبين الذين يظهرون الروح القتالية".





وأضاف رانييري بالحديث عن رئيس نادي ليستر السابق سريفادانابرابا: "فيتشاي [سريفادانابرابا] قدم شيئًا رائعًا، ليس فقط الفوز بالدوري الممتاز، ما فعله مع المدينة والشعب والجماهير، لديه قلب كبير، عندما أفكر في عدد المرات التي اركب فيها الطائرة، إنه أمر لا يصدق".





وتابع: "من المهم أن تكون مستعدين معًا، أكرر: اللاعبون، النادي، المشجعي، يجب أن نكون مستعدين سويًا".





وأكمل بالحديث عن مواجهة ساوثهامبتون: "إنها مباراة مهمة جدًا ، مهم جدا بالنسبة لنا الحفاظ على نظافة الشباك، نريد الفوز، لكن بالنسبة لساوثهامبتون، هم يريدون نفس الشيء، اعتقد انها ستكون مباراة جيدة".





وواصل" آمل أن نتمكن من اللعب بشكل جيد، ولكن إذا لعبنا بشكل جيد وخسرنا المباراة ، فإنها مشكلة كبيرة ، فولهام لعب مباراة بشكل جيد ضد مانشستر سيتي ، وضد ليفربول ، وخسر المباراة ، أفضل اللعب بشكل سيء وفوز بالمباراة ، آمل أن اقدم افضل ما لدي لهذا النادي الرائع".





واستطرد: "عندما شاهدت بعض مباريات [فولهام] ، قلت أن هذا الفريق لديه ما يكفي من الجودة ليبقى في الدوري ، الآن أنا بحاجة لروح القتال ،بجودة اللاعبين و روح القتال يمكننا القيام بعمل جيد ،إذا كان هناك جودة فقط دون التنظيم والتكتيكات ، فإنه سيكون أمرًا صعبًا على اللاعبين".





وأردف: "شاهيد خان رئيس نادي فولهام رائع ، لقد تحدثت معه لمدة ساعة، إنه متحمس للغاية، طلب مني أن نبقى ، هذا هو الهدف الأول ، ثم ببطء ، ببطء ، نذهب لمراكز أفضل".



