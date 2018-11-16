بالأرقام.. خسائر إيران من العقوبات الأمريكية (فيديو)

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "بالأرقام.. خسائر إيران من العقوبات الأمريكية"، حيث أكد التقرير تراجع صادرات إيران النفطية منذ مايو الماضي.

وقال التقرير إن صادرات إيران النفطية تراجعت منذ مايو الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

وهبطت هذه الصادرات من 2.83 مليون برميل يومياً في أبريل، إلى 1.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي ما نسبته 47% .

يأتي هذا بعد أن منحت الإدارة الأمأركية 8 دول إعفاءً مدته 180 يوماً من العقوبات النفطية التي فرضتها على إيران.

وتراجعت الإدارة الأمريكية عن هدفها الذي أعلنته سابقاً، ويتمثل في منع إيران من تصدير أي برميل من النفط، إذ أعلنت إعفاء الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا من العقوبات. وتمثل هذه الدول أبرز مستوردي النفط الإيراني.

وبحسب "أوبك"، بلغت قيمة صادرات إيران من النفط عام 2017 نحو 52.7 بليون دولار. وفي حين يصعب بعد تحديد مدى تأثير العقوبات في الاقتصاد الإيراني، إلا أن وفق أسعار النفط الحالية، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى خسارة إيران نحو 25 بليون دولار سنوياً.