ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأرقام.. خسائر إيران من العقوبات الأمريكية (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:19 م
بالأرقام.. خسائر إيران من العقوبات الأمريكية (فيديو)
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "بالأرقام.. خسائر إيران من العقوبات الأمريكية"، حيث أكد التقرير تراجع صادرات إيران النفطية منذ مايو الماضي.

 

وقال التقرير إن صادرات إيران النفطية تراجعت منذ مايو الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

 

وهبطت هذه الصادرات من 2.83 مليون برميل يومياً في أبريل، إلى 1.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي ما نسبته 47% .

 

يأتي هذا بعد أن منحت الإدارة الأمأركية 8 دول إعفاءً مدته 180 يوماً من العقوبات النفطية التي فرضتها على إيران.

 

وتراجعت الإدارة الأمريكية عن هدفها الذي أعلنته سابقاً، ويتمثل في منع إيران من تصدير أي برميل من النفط، إذ أعلنت إعفاء الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا من العقوبات. وتمثل هذه الدول أبرز مستوردي النفط الإيراني.

 

وبحسب "أوبك"، بلغت قيمة صادرات إيران من النفط عام 2017 نحو 52.7 بليون دولار. وفي حين يصعب بعد تحديد مدى تأثير العقوبات في الاقتصاد الإيراني، إلا أن وفق أسعار النفط الحالية، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى خسارة إيران نحو 25 بليون دولار سنوياً.

المزيد عن: دونالد ترامب خسائر ايران النفطية ايران امريكا النفط الايراني العقوبات الامريكية على ايران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
1
x
21:45
0
فرنسا
سلوفاكيا
4
x
21:45
1
أوكرانيا
ويلز
0
x
21:45
1
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
2
x
21:00
0
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 11:30:01 PM