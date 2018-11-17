ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

داعية سلفي عن المولد النبوي: "ليس من احتفالات المسلمين"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
داعية سلفي عن المولد النبوي: ليس من احتفالات المسلمين
الشيخ سامح عبد الحميد - الداعية السلفي
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، على تصريح النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخاص بفتوى السلفيين بتحريم الاحتفال بالمولد النبوي والي وصفهم بأنهم "كلاب النار"، قائلًا: "لا يصح أن يقول نائب الشعب مثل هذه الألفاظ".

وأكد "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الاحتفال بالمولد النبوي مجرد عادة، وأنهم يعتمدون على وجهة شرعية في فتواهم.

وأضاف أن النبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين لم يقوموا بعمل مولد في المولد النبوي، مشددًا على أن المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين.
المزيد عن: مجلس النواب، سامي رمضان توك شو اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار توك شو احتفالات مولد النبي احتفالات المولد النبوي احتفال مولد النبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 4:10:11 AM