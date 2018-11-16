عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

طلب أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، من مجلس الإدارة الموافقة على رحيله بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.









وجاء طلب الشيخ بعد خروجه من حسابات كارتيرون والذي استبعده من القائمة الإفريقية يوم أمس، وهو ما دفع الشيخ لطلب الرحيل عن القلعة الحمراء.









ورفض الشيخ الدخول فى صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة، مطالبا الإدارة الحمراء، بمنحه الفرصة لتحديد خطوته المقبلة.



