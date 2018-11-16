ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:03 م
عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل
طباعة
الفجر الرياضي
 
طلب أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، من مجلس الإدارة الموافقة على رحيله بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.


وجاء طلب الشيخ بعد خروجه من حسابات كارتيرون والذي استبعده من القائمة الإفريقية يوم أمس، وهو ما دفع الشيخ لطلب الرحيل عن القلعة الحمراء.


ورفض الشيخ الدخول فى صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة، مطالبا الإدارة الحمراء، بمنحه الفرصة لتحديد خطوته المقبلة.

المزيد عن: الشيخ الاهلي الأهلي اخبار الاهلي أخبار الأهلي أخبار أحمد الشيخ أحمد الشيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
1
x
21:45
0
فرنسا
سلوفاكيا
4
x
21:45
1
أوكرانيا
ويلز
0
x
21:45
1
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
2
x
21:00
0
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 11:30:01 PM