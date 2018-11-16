دول الأزمات × أسبوع.. إيطاليا تستضيف مؤتمرًا حول ليبيا لدفع خطة السلام الأممية

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.





وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.





مقتل 7 فلسطينيين في عملية تسلل إسرائيلية إلى قطاع غزة

أعلنت حركة حماس مساء الأحد الماضي، أن القوات الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين في قطاع غزة، بضربات جوية وهجوم استهدف أحد قادتها.





وقالت حماس، إن الواقعة بدأت حينما فتح مهاجمون يستقلون سيارة؛ النار على مجموعة من عناصرها مما تسبب في مقتل أحدا قادتها.





وأضافت في بيان لها، أن أفرادها حاولوا مطاردة السيارة التي سارعت بالعودة تجاه الحدود مع إسرائيل.





واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل صابط وإصابة آخر خلال عملية التسلل التي جرت إلى غزة.





سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة بسبب مقتل مدنيين فى غارات للتحالف

احتجت الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة على ضربة جوية قام بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وأدى لمقتل 26 مدنياً فى حجين شرق منطقة دير الزور، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.





وقال المتحدث باسم التحالف الدولى إنه نجح في تدمير نقطة مراقبة داعش ومنطقة في حاجين، خالية من المدنيين في ذلك الوقت.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 41 شخصاً بينهم 17 طفلا قتلوا في الغارات الجوية لقوات التحالف يوم الجمعة في حجين وقرية الشفا القريبة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وفقاً لوكالة رويترز.





الجيش اليمني يؤكد تدمير مخازن أسلحة الميليشيات في الحديدة

كشف الجيش اليمني، اليوم الجمعة، المحاولات الفاشلة من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اتباعها لتضليل طيران التحالف بمجسمات تمويه.





وأكد أن طيران تحالف دعم الشرعية نجح في تدمير مخازن الأسلحة الحقيقية للميليشيات في الحديدة.





إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول ليبيا لدفع خطة السلام الأممية

استضافت إيطاليا مؤتمراً ليبيًا يوم الإثنين الماضي، بهدف دفع خطة الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلد المضطرب في شمال إفريقيا بعد فشل مبادرة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة باليرمو بإيطاليا، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين البارزين.



