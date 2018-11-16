ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

راكيتيتش: أحرجنا إنجلترا في مونديال روسيا.. والحكم ظلمنا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:02 م
راكيتيتش: أحرجنا إنجلترا في مونديال روسيا.. والحكم ظلمنا
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
كشف النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق برشلونة الإسباني، أنه قبل لقاء انجلترا بمونديال روسيا 2018، تم التقليل من منتخب بلاده بشكل كبير ومؤسف، وأنه يعلم بأن الأغنية الأشهر في انجلترا كانت "كرة القدم ستعود لمنزلها" وأنه يحلم بأن "كأس العالم" حلم للأنجليز، ولكن كانت مبالغه بأن الطريق "سالك" لهم ! ، ولذلك شعروا بالحماس أكثر لتحقيق الإنتصار والحصول على رد "الإعتبار".

وقال راكيتيتش خلال تصريحات صحفية: "خسارتنا من إسبانيا بسداسيه تاريخيه كانت أمر مؤلم ولكنه أصبح في التاريخ ، نسيناه بتحقيقنا الإنتصار في الإياب بثلاثيه مقابل هدفين".

وأضاف: "نعم لعبت 70 مباراة الموسم الماضي وأرهقت نفسي بجنون ولكن لو قيل لي بعد لقاء نصف نهائي كأس العالم عليك أن تلعب مباراه أخرها بعدها بيوم .. فسأوافق .. فالحماس طغى على الإرهاق تماماً".

وواصل: "نعم أشعر بأنني سويسري " تربيت هناك " وكذلك قليلاً أشعر بأنني أسباني " لعبت هناك " ولكن الأكيد بأنه في رأسي فخور بمعنى كل الكلمة بأنني كرواتي".

وتابع: "حققت دوري الأبطال الأوروبي مع البارسا ولا أستطيع شرح كمية السعادة التي حصلت عليها ولكنها لاتقترب ابداً من فكرة الحصول على كأس العالم".

وأكمل: "الحكم ظلمنا في نهائي كأس العالم ، حلمت ألف مره لو كان حكم المباراه عادلاً فكيف ستكون مجريات المباراة ، كنا افضل من فرنسا بكثير في الشوط الأول ولكن خطأ الحكم كلفنا كثيراً".

واستطرد: "من السيء ان تفعل كل شيء وتقدم مباراه عظيمه وفي النهايه تخسر نهائي كأس العالم بهذه الطريقه ، أوووف لا يمكن أن أصف الشعور السيء حقاً".

واختتم: "هنأت فرنسا بتحقيق كأس العالم ويستحقونها بلا شك على مستواهم في كل البطولة ولكن نحن كذلك لم نستحق خسارتها بكل تأكيد".
المزيد عن: مونديال روسيا 20218 منتخب كرواتيا منتخب انجلترا راكيتيتش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
1
x
21:45
0
فرنسا
سلوفاكيا
4
x
21:45
1
أوكرانيا
ويلز
0
x
21:45
1
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
2
x
21:00
0
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 11:30:01 PM