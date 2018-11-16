راكيتيتش: أحرجنا إنجلترا في مونديال روسيا.. والحكم ظلمنا

كشف النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط منتخب كرواتيا وفريق برشلونة الإسباني، أنه قبل لقاء انجلترا بمونديال روسيا 2018، تم التقليل من منتخب بلاده بشكل كبير ومؤسف، وأنه يعلم بأن الأغنية الأشهر في انجلترا كانت "كرة القدم ستعود لمنزلها" وأنه يحلم بأن "كأس العالم" حلم للأنجليز، ولكن كانت مبالغه بأن الطريق "سالك" لهم ! ، ولذلك شعروا بالحماس أكثر لتحقيق الإنتصار والحصول على رد "الإعتبار".





وقال راكيتيتش خلال تصريحات صحفية: "خسارتنا من إسبانيا بسداسيه تاريخيه كانت أمر مؤلم ولكنه أصبح في التاريخ ، نسيناه بتحقيقنا الإنتصار في الإياب بثلاثيه مقابل هدفين".





وأضاف: "نعم لعبت 70 مباراة الموسم الماضي وأرهقت نفسي بجنون ولكن لو قيل لي بعد لقاء نصف نهائي كأس العالم عليك أن تلعب مباراه أخرها بعدها بيوم .. فسأوافق .. فالحماس طغى على الإرهاق تماماً".





وواصل: "نعم أشعر بأنني سويسري " تربيت هناك " وكذلك قليلاً أشعر بأنني أسباني " لعبت هناك " ولكن الأكيد بأنه في رأسي فخور بمعنى كل الكلمة بأنني كرواتي".





وتابع: "حققت دوري الأبطال الأوروبي مع البارسا ولا أستطيع شرح كمية السعادة التي حصلت عليها ولكنها لاتقترب ابداً من فكرة الحصول على كأس العالم".





وأكمل: "الحكم ظلمنا في نهائي كأس العالم ، حلمت ألف مره لو كان حكم المباراه عادلاً فكيف ستكون مجريات المباراة ، كنا افضل من فرنسا بكثير في الشوط الأول ولكن خطأ الحكم كلفنا كثيراً".





واستطرد: "من السيء ان تفعل كل شيء وتقدم مباراه عظيمه وفي النهايه تخسر نهائي كأس العالم بهذه الطريقه ، أوووف لا يمكن أن أصف الشعور السيء حقاً".



