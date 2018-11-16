انتبهي.. 3 أخطاء في المكياج تجعلك تبدين أكبر سناً!

يحصل أحياناً أن تلتقي بصديقاتك في المناسبات الضّخمة لتشعري بأن إحداهن تبدو متعبة وأكبر من سنّها الحقيقي، ولا شكّ بأن السبب في معظم الأحيان يعود لطريقة تطبيق المكياج التي تفسد الإطلالة الناعمة وتكشف عن شوائب وعلامات تعب لمتكن في الحسبان. لذلك، إختارنا لك سيدتي أن نُعرّفك على 3 أخطاء في المكياج تظلم شبابك وتبديك أكبر سناً، إنتبهي من اقترافها وابقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية تُبرز جمالك الى العلن.





تكدس طبقات كريم الأساس والكونسيلر:

إياك واقتراف هذا الخطأ الفادح الذي يخفي إطلالتك الشابة والناعمة بشكل كبير. فإن تكدّس طبقات كريم الأساس والبودرة واحمر الخدود تبرز أكثر علامات تعب الوجه وخطوطه الرّفيعة لذلك ننصحك بإخفاء شوائب البشرة بالكونسيلر الأخضر قبل الإنتقال الى اعتماد طبقة واحدة من كريم الأساس بتغطية عالية، والإنتقال الى اعتماد الكونسيلر وأحمر الخدود بنعومة تامة. لا تنسي بتثبيت هذه الخطوات بالبودرة الحرة على منطقة الـ T-Zoneوتحت العيون.





الرّموش المستعارة الكثيفة:

صحيح أن الرّموش المستعارة تساعد على إبراز جاذبية العين وتحديدها بأسلوب مثالي، لكن في المقابل عليك أن تعلمي أن اختيار الرّموش ذات الشّعيرات الكثيفة والطّويلة قد تفسد إطلالة عيونك، لتصغر حجمها بدلاً من توسيعها ولتُبرز خطوط تعبها بدلاً من إشراقها. ننصحك بالإكتفاء بالماسكارا، أو الإستعانة برموش مستعارة ناعمة وتوزيعها بشكل متساو ورقيق.





تحديد الشفاه بشكل مبالغ فيه:

لا شكّ بأن جمال المرأة العربية يكتمل بشفاهها البارزة والمحددة بأسلوب جميل، لكن إن كنت من صاحبات الفم الناعم، ننصحك بعدم إفساد إطلالتك من خلال العمل على تكبيره وتحديد الشفاه بطريقة مبالغ فيها، أي من خلال الرّسم فوق الحدود الطّبيعية لها. يكفي أن تحددي الخط الأبيض للفم بلون أغمق بدرجة واحدة من لون أحمر الشفاه والإنتفال الى اعتماد القليل من الكونسيلر على المنطقة الوسطية منها.