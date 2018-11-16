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محمود فايز يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس (صورة)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:53 م
محمود فايز يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس (صورة)
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علاء خليف
 
حرص محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق على تهنئة منتخب الفراعنة بعد الفوز على تونس 3-2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.


وكتب فايز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" مبروك لمصر مبروك لاولادنا فوز مهم وضروري في بداية المشروع الجديد أمام منافس قوي.. بث الثقة في الجهاز الفني الجديد وافكاره تطور واضح وشغل ظاهر...يارب وفق مصر دايماً".


ورفع منتخب مصر رصيده إلي 12 نقطة ويحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب الصدارة، وضمن المنتخبين تأهلهما رسميًا إلي نهائيات أمم إفريقيا منذ الجولة الماضية.

محمود فايز يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس (صورة)
المزيد عن: مصر محمود فايز تونس المنتخب الفراعنة
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