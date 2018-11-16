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الجيش اليمني يحاصر مدينة الصالح الاستراتيجية بالحديدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:46 م
الجيش اليمني يحاصر مدينة الصالح الاستراتيجية بالحديدة
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وكالات
 
أعلنت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إطباق الحصار على مدينة الصالح الاستراتيجية بالحديدة.



وقالت ألوية العمالقة في بيان إن "قواتها تقدمت نحو مدينة الصالح لتحريرها وتطهيرها من سيطرة ميليشيات الحوثي بعد قطع طرق الإمداد عن عناصر الميليشيا وقناصيها الذين يعتلون أسطح المباني السكنية فيها"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.



ويأتي التقدم الجديد بعد توقف للمعارك في مدينة الحديدة منذ الأربعاء الماضي لأغراض إنسانية في حين لا زالت الميليشيا الحوثية تعيد تموضعها وتمركزها ونشر مسلحيها وسط منازل المدنيين.



وأضاف البيان أن "القوات تمكنت من إطباق الحصار على مدينة الصالح الاستراتيجية من عدة جهات تمهيداً لتطهيرها من قبضة الميليشيات وتأمينها بعد إخراج الحوثيين منها".
المزيد عن: يحاصر الصالح الحديدة الجيش اليمني
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