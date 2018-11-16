منتخب مصر يحقق رقمًا إيجابيًا أمام تونس لم يحدث منذ عام 1989

خطف منتخب مصر فوزًا قاتلًا من نظيره التونسي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.





وجاءت أهداف منتخب مصر عبر كل من، محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح في الدقائق، 32، 60، 88، بينما أحرز هدفي تونس اللاعب نعيم السليتي في الدقيقتين 15، 72 من زمن اللقاء.





ونجح منتخب مصر في تسجيل، أكثر من هدفين في شباك منتخب تونس، لأول مرة منذ 29 عامًا تقريبًا ، وتحديدًا من حيث فاز الفراعنة برباعية نظيفة على نسور قرطاح في مباراة ودية جمعتهما في 7 نوفمبر 1989.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلي 12 نقطة ويحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب الصدارة، وضمن المنتخبين تأهلهما رسميًا إلي نهائيات أمم إفريقيا منذ الجولة الماضية.



