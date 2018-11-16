مدير حقول "رشيد والبرلس" يزف بشرى للمصريين.. 8 آبار غاز تبدء الإنتاج بداية 2019

كشف المهندس حسام الدين زكي، مدير عام منطقة حقول رشيد والبرلس، عن إقامة مشروع ضخم يتضمن 8 آبار تقوم بالعمل خلال المرحلة المقبلة من الخطة الإنتاجية لعام 2019.



وقال" زكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، إن هناك بئرا جديد تم إضافته لخطوط الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2018، والذي يضخ 21 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.



وأشار مدير عام منطقة حقول رشيد والبرلس، إلي أن هناك بئرا أخر جار إدخاله الخدمة خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن طاقته الإنتاجية سوف تصل إلي 25 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل الطاقة الإنتاجية لـ 8 أبار إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بنهاية المشروع، بالإضافة إلى الإنتاج الحالي الذي يقدر بنحو 560 مليون قدم مكعب من الغاز.

