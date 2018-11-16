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بوتشيتينيو يعلق على تولي سولاري تدريب ريال مدريد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:24 م
بوتشيتينيو يعلق على تولي سولاري تدريب ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
علق الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تولي مواطنه سانتاياجو سولاري تدريب ريال مدريد مؤخرًا. 

وقال بوتشيتينيو في تصريحات صحفية: "سانتياجو سولاري ؟ لدي علاقة جيدة جداً معه من المنتخب الوطني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، أنا سعيد من أجله وأتمنى له التوفيق في مهنته الجديدة".

وكان بوتشيتينيو، من أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد منذا استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه فضل البقاء مع السبيرز في الدوري الإنجليزي.
المزيد عن: سولاري مدربا لريال مدريد ريال مدريد بوتشيتينيو
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