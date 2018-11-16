بوتشيتينيو يعلق على تولي سولاري تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تولي مواطنه سانتاياجو سولاري تدريب ريال مدريد مؤخرًا.





وقال بوتشيتينيو في تصريحات صحفية: "سانتياجو سولاري ؟ لدي علاقة جيدة جداً معه من المنتخب الوطني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، أنا سعيد من أجله وأتمنى له التوفيق في مهنته الجديدة".



