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الرئيس التونسي: ما حققناه في مجال الحريات أعاد ثقة المستثمرين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:25 م
الرئيس التونسي: ما حققناه في مجال الحريات أعاد ثقة المستثمرين
الرئيس التونسي
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وكالات
 

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن ما حققته تونس من خطوات مهمة في مجال الحريات وتكريس

 الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار أدى إلى عودة الثقة في البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة.


وقال السبسي، خلال استقباله، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج عددا من رؤساء الوفود المشاركة في

 الدورة الـ22 لمنتدى "فيتيراليا " الذي تنظمه كونفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية "كوناكت  انترناشونال"

 إن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.


وأكد تقديره لمؤسسة "كوناكت" لتنظيم المنتدى لأهميته في تعزيز فرص الشراكة والتسويق لتونس كوجهة

 استثمارية واعدة، وأوضح أن استدامة التجربة الديمقراطية في تونس مرتبط بانجاح الانتقال والنمو الاقتصادي

 المنشود.


وأثنى السبسي على الدور المحوري للمرأة التونسية في مختلف قطاعات الإنتاج ومساهمتها الفعالة في تطوير

 المجتمع والنهوض به، مثمنا تكريم عدد من السيدات خلال المنتدى ،مؤكدا حاجة تونس إلى كافة أبنائها داخل

 أرض الوطن وخارجه وإلى دعم أشقائها وأصدقائها وشركائها الاقتصاديين.

المزيد عن: مجال ثقة المستثمرين الرئيس التونسي الحرية
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