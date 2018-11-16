منتخب مصر يتخلص من عقدة الـ16 عامًا أمام تونس





حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره التونسي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.





وسجل أهداف منتخب مصر كل من، محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح، بينما سجل هدفي تونس اللاعب نعيم السليتي.





ويعتبر هذا أول فوز رسمي لمنتخب مصر على نظيره التونسي منذ 16 عامًا، وتحديدًا منذ فوز الفراعنة على منتخب تونس بهدف دون رد في بطولة أمم إفريقيا 2002.





وتقابل المنتخبين المصري والتونسي منذ انتصار الفراعنة عام 2002 ، في 7 مباريات رسمية، انتهت مباراة بالتعادل وفاز نسور قرطاج في 5 مباريات، قبل أن يتخلص منتخب مصر من عقدة الـ16 عام، ويحقق الفوز الرسمي الأول له أمام نسور قرطاج اليوم بنتيجة 3-2.





يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا وديًا على نظيره التونسي بهدف دون رد في 8 يناير الماضي.



