مفاجأة.. بانسيه يتلاعب بالمصري ويوقع لحوريا الغيني

وقع اريستيد بانسيه مهاجم النادي المصري البورسعيدي السابق، عقدا للعب مع فريق حوريا الغيني بداية من شهر يناير المقبل.





وعلم الفجر الرياضي من احد وكلاء اللاعب خارج مصر، أن بانسيه قد قام بفسخ العقد مع النادي المصري من طرفه والتوقيع لنادي حوريا احد أندية الدوري الغيني.





وكان وكان عدنا حلبية عضو مجلس إدارة المصري، قد قد أعلن من قبل أن بانسيه في طريقه للعودة للعب في صفوف الفريق البورسعيدي وأن إدارة المصري قد وافقت علي شروط اللاعب للعودة وصرفت جميع مستحقاته الا ان بانسيه خرج عن صمته و كذب تصريحات عدنان عبر حسابه الشخصي علي شبكات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" واهتمه بتضليل جماهير بورسعيد.





وكانت المفاجأة ان بانسيه كان يتلاعب بعضو مجلس المصري حتي يحصل علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي.



