عاجل.. حلا شيحة تعلق على خلعها للحجاب وتفتح النقاش لمتابعيها لأول مرة





وكتبت في تعلقها على الصورة: "صورة مع صديقتي الجميلة وفاء، أ نا أحترم الحجاب وسأظل أحترمه وإن لم أرتديه، وله مكانة خاصة في قلبي وأحترم كل المحجبات وهما اخواتنا وبناتنا وأمهاتنا ليهم في قلبي احترام ومحبة، مش معني إني شيلت الحجاب إني ضده".





وتابعت: "والناس اللي نازلة شتايم علي الميديا وسوء ظن وأكنهم بيطبقوا الدين أقولهم الدين مش بس حجاب الدين الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة وحاجات كتير ادعوا للناس بالخير أفضل من الشتايم والتجريح والخوض في أعراض الناس، ومتشكرة لكل كلمة طيبة اتقالت".

علقت الفنانة حلا شيحة، عن خلعها الحجاب لأول مرة بطريقة صريحة لجمهورها مبدية رأيها في الحجاب من خلال نشر صورة لها عبر "إنستجرام"، مع صديقتها المقربة لها والتي ترتدي الحجاب، مشيرًة إلى أنها ستظل تحرترم الحجاب حتى وإن لم ترتديه.