الخارجية الروسية: تسييس قضية "خاشقجي" أمر غير مقبول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، ان تسييس قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أمر غير مقبول.





وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها لا تشكك في قدرة السعودية على التعامل مع قضية خاشقجي بشكل مناسب.





وأعلنت النيابة العامة السعودية عن 5 متهمين بقتل جمال خاشقجي، وطالبت بإعدامهم واتهمتهم بأنهم قتلة وقاموا بتقطيع جثته.





وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، ذكر النائب العام أنه تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.



