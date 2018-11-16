خطأ من ميدو بعد فوز مصر على تونس

وقع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، بعدما أعلن تصدر منتخب مصر لمجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.









وغرد ميدو عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" :"‏الف مبروك لمنتخبنا تصدر المجموعة والفوز في مباراة مهمة جدا معنويا..دفعة مهمة جدا لمنتخبنا".









وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن نظيره التونسي صاحب الصدارة.



