ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مطار "بايكونور" يوافق بإطلاق أول صاروخ بعد حادث "سويوز - إف جي"

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:03 م
مطار بايكونور يوافق بإطلاق أول صاروخ بعد حادث سويوز - إف جي
طباعة
وكالات
 

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أن اللجنة الحكومية الروسية في مطار "بايكونور" الفضائي، وافقت على إطلاق أول صاروخ بعد حادث الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" في 11 أكتوبر.


وجاء في تغريدة للوكالة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اللجنة الحكومية أقرت استعداد الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" للتزويد بالوقود والإطلاق المخطط في الساعة 21:14 بتوقيت موسكو".


هذا وشهدت روسيا في 11 أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم، وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.

المزيد عن: مطار صاروخ سويوز إف جي حادث بايكونور أول إطلاق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
1
x
16:30
1
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
1
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
3
x
18:00
2
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 8:30:00 PM