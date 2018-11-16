مطار "بايكونور" يوافق بإطلاق أول صاروخ بعد حادث "سويوز - إف جي"

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أن اللجنة الحكومية الروسية في مطار "بايكونور" الفضائي، وافقت على إطلاق أول صاروخ بعد حادث الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" في 11 أكتوبر.

وجاء في تغريدة للوكالة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اللجنة الحكومية أقرت استعداد الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" للتزويد بالوقود والإطلاق المخطط في الساعة 21:14 بتوقيت موسكو".





هذا وشهدت روسيا في 11 أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم، وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.