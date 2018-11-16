مطار "بايكونور" يوافق بإطلاق أول صاروخ بعد حادث "سويوز - إف جي"

وجاء في تغريدة للوكالة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اللجنة الحكومية أقرت استعداد الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" للتزويد بالوقود والإطلاق المخطط في الساعة 21:14 بتوقيت موسكو".
هذا وشهدت روسيا في 11 أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم، وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.