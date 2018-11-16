5.3 % ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية الغير بترولية في الربع الأول

قالت وزارة التخطيط، إن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتبلغ قيمة الصادرات 5.5 مليار دولار.





وأوضح بيان الوزارة الصادر اليوم الجمعة، أن نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية بلغ نسبة 36% بينما يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي 30% منها.





وحققت الصادرات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7%، بحسب بيان الوزارة .





وشهد معدل الواردات السلعية غير البترولية، ثباتا نسبيا لتبلغ حوالي 15.7 مليار دولار، وفقا للبيان.





وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018-2019، مقابل 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي.





وقالت الوزيرة، إن قطاعات الغاز والاتصالات وقناة السويس، حققت أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع.





وحقق قطاع الغاز نموًا بنسبة 21.8%، والاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%، بحسب البيان.





وأشارت الوزيرة، إلى أن "نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها، وأن العام الحالي شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول".





وقالت الوزيرة، إن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتي من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات على التوالي.



