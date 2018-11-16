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كل ما تريدين معرفته عن رجيم تنظيف الجسم من الدهون

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:04 م
كل ما تريدين معرفته عن رجيم تنظيف الجسم من الدهون
أرشيفية
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ما هو رجيم تنظيف الجسم من الدهون أو ما يعرف بالـDetox و الذي يعتبر من الأنظمة و الطرق للتخلص من الوزن الزائد عن طريق مساعدة أعضاء الجسم و تحفيزها، للتخلص من السموم عبر نظام غذائي خال تماماً من المأكولات المصنعة و الإضافات الكيميائية.

يعتمد رجيم تنظيف الجسم من السموم على تقليل كمية المواد الكيميائية في الغذاء، عن طريق تناول الطعام العضوي، و زيادة كمية الأطعمة التي توفر الفيتامينات، المواد المغذية ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لإزالة السموم، بالإضافة الى الأطعمة الغنية بالألياف و الماء، التي تزيد من حركة الأمعاء والتبول، و العصائر الطبيعية من الخضار و الفواكه.

عادة ما يتم اتباع هذا الريجيم لفترة قصيرة لا تزيد عن أسبوع، و إليك نموذج عن الرجيم:
صباحاً على الفطور، تناولي أحد انواع الفاكهة أو عصائر طبيعية. عند التاسعة صباحاً، مشروب شاي الاخضر بالزنجبيل. بعد ساعة، كوبان من اللبن الرائب و الخضار النية. على الغذاء حساب أو سلطة من الخضار و كوب من عصر الفاكهة الطبيعي. بعد الغذاء، شاي اخضر بالزنجبيل، عند العصر سلطة الخضار مع كوب من الحليب. عند العشاء، حساء أو سلطة و نوع من الفواكه، و بعد العشاء شاي اخضر بالزنجبيل.

الأطعمة التي يجب تجنبها هي اللحوم الحمراء والدجاج والديك الرومي، الزبدة و السمن، الخبز و الكرواسان و الحبوب و الكعك و المعجنات، و رقائق البطاطس، المكسرات المملحة، و الحلويات و المربى و السكر. الأطعمة المصنعة و الوجبات الجاهزة و الصلصات. الملح و المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

سنشاركك أيضاً وصفة دكتور اوز الاخضر المفضلة لديه في الصباح الباكر لتنقية جسمك من السموم و حرق الدهون.

المقادير:
2 كوب من السبانخ.
نصف حبة خيار.
عدد 3 من سيقان الكرفس.
نصف باقة بقدونس.
3 حبات جزر.
عدد 2 من التفاح المقطع قطع صغيرة.
¼ حبة برتقال مقشرة.
¼ من الجير الحامض مقشرة.
¼ حبة الليمون الحامض مقشرة.
باقة من النعناع الطازجة.
¼ حبة من الاناناس مقشرة.

طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تصبح متجانسة ثم صفي العصير، اضيفي الماء البارد او الثلج حسب حاجاتك.

أضرار رجيم تنقية الجسم من السموم
من الضروري استشارة الطبيب و المختص قبل البدء بهذا الرجيم. هناك عدة عوارض قد تصيب الانسان عند اتباع هذا الرجيم، منها التعب و هبوط السكر و الام العضلات، و الشعور بالدوار  الغثيان ، و ما يتبعه من قلة التركيز و اضطرابات المزاج ، و النوم ، و سوء التغذية. بالإضافة الى أن أثره قصير المدى، و ليس نمط حياة صحي يعتمد على تعزيز العادات الصحية.

و من الاختصاصيين الذين تحدثوا عن اضرار رجيم تنقية الجسم من السموم، البروفيسور إدوارد إرنست من جامعة إكسيتير الإنكليزية الذي أشار الى وجود تسويق تجاري تقوم به الشركات و تستفيد منه، من خلال الادعاء بوجود حمية تساعد على التخلص من السموم في الجسم. ويشير الى أن في الجسم أعضاء كالكليتين و الكبد و الرئتين تعمل على تنظيفه تلقائياً من السموم، فيما تعجز علمياً علاجات في تخليص الجسم من هذه السموم لتحسين وظائفه.

و وفق البروفيسور إرنست يمكن اتباع حمية الديتوكس لمدة اسبوع، إذ تساعد من دون شك في خفض الوزن، لكنها لن تقضي على السموم كما يشاع، و لا جدوى من حرمان الجسم من مجموعات غذائية معينة.
المزيد عن: ريجيم رجيم ديتوكس تنظيف الجسم من السموم تنظيف الجسم الصحة Detox
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