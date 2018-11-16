كل ما تريدين معرفته عن رجيم تنظيف الجسم من الدهون

ما هو رجيم تنظيف الجسم من الدهون أو ما يعرف بالـDetox و الذي يعتبر من الأنظمة و الطرق للتخلص من الوزن الزائد عن طريق مساعدة أعضاء الجسم و تحفيزها، للتخلص من السموم عبر نظام غذائي خال تماماً من المأكولات المصنعة و الإضافات الكيميائية.





يعتمد رجيم تنظيف الجسم من السموم على تقليل كمية المواد الكيميائية في الغذاء، عن طريق تناول الطعام العضوي، و زيادة كمية الأطعمة التي توفر الفيتامينات، المواد المغذية ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لإزالة السموم، بالإضافة الى الأطعمة الغنية بالألياف و الماء، التي تزيد من حركة الأمعاء والتبول، و العصائر الطبيعية من الخضار و الفواكه.





عادة ما يتم اتباع هذا الريجيم لفترة قصيرة لا تزيد عن أسبوع، و إليك نموذج عن الرجيم:

صباحاً على الفطور، تناولي أحد انواع الفاكهة أو عصائر طبيعية. عند التاسعة صباحاً، مشروب شاي الاخضر بالزنجبيل. بعد ساعة، كوبان من اللبن الرائب و الخضار النية. على الغذاء حساب أو سلطة من الخضار و كوب من عصر الفاكهة الطبيعي. بعد الغذاء، شاي اخضر بالزنجبيل، عند العصر سلطة الخضار مع كوب من الحليب. عند العشاء، حساء أو سلطة و نوع من الفواكه، و بعد العشاء شاي اخضر بالزنجبيل.





الأطعمة التي يجب تجنبها هي اللحوم الحمراء والدجاج والديك الرومي، الزبدة و السمن، الخبز و الكرواسان و الحبوب و الكعك و المعجنات، و رقائق البطاطس، المكسرات المملحة، و الحلويات و المربى و السكر. الأطعمة المصنعة و الوجبات الجاهزة و الصلصات. الملح و المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.





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المقادير:

2 كوب من السبانخ.

نصف حبة خيار.

عدد 3 من سيقان الكرفس.

نصف باقة بقدونس.

3 حبات جزر.

عدد 2 من التفاح المقطع قطع صغيرة.

¼ حبة برتقال مقشرة.

¼ من الجير الحامض مقشرة.

¼ حبة الليمون الحامض مقشرة.

باقة من النعناع الطازجة.

¼ حبة من الاناناس مقشرة.





طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تصبح متجانسة ثم صفي العصير، اضيفي الماء البارد او الثلج حسب حاجاتك.





أضرار رجيم تنقية الجسم من السموم

من الضروري استشارة الطبيب و المختص قبل البدء بهذا الرجيم. هناك عدة عوارض قد تصيب الانسان عند اتباع هذا الرجيم، منها التعب و هبوط السكر و الام العضلات، و الشعور بالدوار الغثيان ، و ما يتبعه من قلة التركيز و اضطرابات المزاج ، و النوم ، و سوء التغذية. بالإضافة الى أن أثره قصير المدى، و ليس نمط حياة صحي يعتمد على تعزيز العادات الصحية.





و من الاختصاصيين الذين تحدثوا عن اضرار رجيم تنقية الجسم من السموم، البروفيسور إدوارد إرنست من جامعة إكسيتير الإنكليزية الذي أشار الى وجود تسويق تجاري تقوم به الشركات و تستفيد منه، من خلال الادعاء بوجود حمية تساعد على التخلص من السموم في الجسم. ويشير الى أن في الجسم أعضاء كالكليتين و الكبد و الرئتين تعمل على تنظيفه تلقائياً من السموم، فيما تعجز علمياً علاجات في تخليص الجسم من هذه السموم لتحسين وظائفه.



