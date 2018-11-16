تيريزا ماي تعين ستيفن باركلي وزيرا جديدا للـ"بريكست"

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، ستيفن باركلي وزيراً جديداً للـ(بريكست)، بعد استقالة دومينيك راب من هذا المنصب إثر خلافات بشأن الاتفاق المبرم مع بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.







وكان باركلي (46 عاما) يشغل حتى الآن منصب وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة رئيسة الوزراء ودافع عن الـ(بريكست) قبل استفتاء 2016.